Психолог назвал типы преступников-неудачников на примере кассирши из Ачинска

Подозреваемая в краже крупной суммы денег из банка кассирша из Ачинска сегодня сдалась полиции. Что толкнуло женщину пойти на похищение денег пока неясно. Но случаи, когда люди совершают заведомо провальные поступки известны давно. По словам психолога Александра Кичаева, их все можно разделить на четыре категории.

На первое место специалист поставил психически-нездоровых людей, которые не понимают, когда вступают на криминальный путь. Вторая категория — это инфантильные личности, чье мышление еще не позволяет оценивать риски и угрозы своих поступков.

«Они рассчитывают, что все должно получиться само собой. Таких людей очень много» — пояснил психолог.

В третью категорию он включил людей, которые идут на преступления от безысходности. Когда количество неудач накапливается то предельной массы, а у них появляется возможность — пусть и незаконная — решить свои проблемы, то они хватаются за нее из последних сил.

К последнему типу людей психолог отнес тех, кого заставляют совершать противоправные поступки путем угроз или психологического давления.

В поведении подозреваемой в краже денег из ачинского банка кассирши Александр Кичаев увидел сочетание нескольких типов.

«Может быть, что она просто наивный человек и не продумала свою операцию. Не подготовила пути отхода. Инфантильным людям даже в голову не приходит, насколько серьезный шаг они совершают. Также я допускают вариант накопления негатива. Сочетание этих двух факторов: незрелой ментальности и внешнего воздействия толкнули ее на этот шаг», — пояснил психолог.

Он отметил, что людей с наивным восприятием мира может впечатлить даже фильм, где преступники уходят безнаказанными. В этом случае человек может смоделировать это поведение на себя. Взрослый понимает последствия, поэтому много раз подумает, стоит ли идти на такой шаг.

«Обычно, если у человека проблемы, то это можно увидеть по его поведению. Он становится замкнутым и задумчивым. Самое главное в этот момент — наладить с ним коммуникацию, но не винить его в промахах. Нужно занять партнерскую позицию, предложить помощь или вместе искать выход. Тогда от опрометчивого поступка человека можно уберечь», — подытожил Александр Кичаев.

Кассирша банковского отделения в Ачинске вынесла из здания 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Все это она сделала под камерами наблюдения. После этого она перестала выходить на связь. Об исчезновении дочери в полицию заявила ее мать. К поискам даже привлекли волонтеров.

Но в ходе поисков правоохранители заподозрили, что заявительница знает, где находится дочь. В результате мать уговорила кассиршу сдаться полиции.