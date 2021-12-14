Кассирша из Ачинска, подозреваемая в миллионной краже из банка, сама пришла в полицию

Кассирша из отделения Альфа-Банка в городе Ачинске Красноярского края, которую подозревают в крупной краже денег из кассы, пришла в полицию сама. Этому способствовала ее мать.

Последняя заявила о пропаже дочери в тот же день, что и исчезли деньги из сейфа. Проанализировав имеющиеся материалы, оперативники предположили, что на самом деле мать знает, где ее дочь.

«Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В итоге подозреваемая сейчас находится в отделе полиции «Ачинский».

По данным правоохранителей, Анна Григорьева украла 15 миллионов рублей, более 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Она исчезла ночью с 6 на 7 декабря — с собой у нее были только ключи и паспорт. Ориентировку выложили в соцсети. Сообщалось также, что к похищению денег мог быть причастен ее племянник. В его показаниях были обнаружены определенные несостыковки.