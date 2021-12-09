Полиция показала, как сотрудница Альфа-Банка похитила из сейфа коробку с миллионами рублей

Полиция опубликовала запись похищения денег из сейфа кассиром офиса Альфа-Банка в городе Ачинске. На кадрах видно, как сотрудница вытаскивает из сейфа коробку с наличными деньгами.

О том, что сотрудница ачинского отделения банка, по мнению следствия, вынесла из здания организации почти 23 миллиона рублей, стало известно 8 декабря. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» и объявила девушку в розыск. Правоохранители предполагают, что она могла похитить 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро.

Сама подозреваемая исчезла в ночь с 6 на 7 декабря, захватив с собой только ключи и паспорт. Искать 30-летнюю Анну Григорьеву решили и волонтеры Ачинска, разместив объявления о ее пропаже.

При этом об исчезновении Анны сообщила ее мама, которая пришла в полицию 7 декабря. Сотрудники ведомства разослали информацию о девушке и ее внешности. У нее есть особые приметы: разный цвет глаз (гетерохромия) и татуаж век. Она блондинка и носит прическу каре, среднего роста и телосложения.