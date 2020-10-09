Против женщины, державшей младенца в шкафу на Урале, возбудили дело

По версии следствия, в доме по улице Куйбышева несколько знакомых хозяйки квартиры нашли новорожденную девочку. Малышка была сильно истощена. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и заняты сбором и закреплением доказательств.

Специалисты уже осмотрели место происшествия. Идет допрос свидетелей. Назначена судмедэкспертиза, которая установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

Следователям предстоит установить причины совершенного преступления и принять меры, чтобы не допустить возникновения подобных обстоятельств впредь.

В шкафу девочка из Карпинска провела первые полгода после своего рождения. Мать прятала ее, а все окружающим говорила, будто родила мертвого ребенка. Малышку случайно нашли пришедшие к женщине приятельницы.

Врачи оценивают состояние девочки как тяжелое. Для дальнейшего лечения ее переведут в детскую областную больницу.