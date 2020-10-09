Мать с Урала полгода держала младенца в шкафу

На Урале женщина полгода прятала ото всех собственного ребенка. Маленькую девочку она держала в шкафу, морила голодом и давала ей только воду. Малышку случайно нашли во время застолья соседки.

Жуткая история произошла в Краснотурьинске, сообщил сайт kp.ru. Ребенок стал для 37-летней местной жительницы третьим. У нее есть двое старших детей — мальчик 13 лет и трехлетняя девочка.

Женщина, по словам ее знакомых, не так давно развелась с мужем, родила и сразу же вернулась на работу. Коллегам сказала, что малыш родился мертвым.

«Ребенок на самом деле жил в шкафу. Она кормила его водой и ждала, что он умрет. Его нашли подружки, с которыми она пила все лето», — поделились подробностями горожане.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию о случившемся. Правоохранительным органам предстоит выяснить, действительно ли женщина приходится малышу матерью. Во время беременности она не стояла на учете в женской консультации и в момент родов не обращалась за помощью к врачам.

Полицейские, которых вызвали соседки, нашли грудного ребенка в истощенном состоянии. Его срочно госпитализировали, а мать проверяют на вменяемость.

«Врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти малышку. У нее, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания, — уточнил Горелых.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. На учете в органах профилактики семья раньше не состояла, соседи на нее не жаловались.