Стало известно состояние уральского ребенка, которого мать держала полгода в шкафу

Врачи сообщили, что у шестимесячной девочки тяжелое состояние здоровья. Ее планируют перевести в детскую областную больницу для дальнейшего лечения.

«Ждем борт медицины катастроф, который доставит ее в областную детскую больницу № 1 (в Екатеринбурге — прим. ред.). Состояние ребенка тяжелое», — передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы областного минздрава.

37-летняя жительница Карпинска полгода прятала своего ребенка в шкафу, а знакомым рассказала, что девочка родилась мертвым. По данным следствия, на момент госпитализации у ребенка подозревали гипотрофию третьей степени. Девочку совершенно случайно обнаружили соседки во время застолья. У женщины есть еще дети — 13-летний мальчик и трехлетняя девочка.

По словам местных жителей, мать кормила ребенка только водой и ждала, когда он скончается. По предварительным данным, женщина недавно развелась и много выпивает.

Этой историей уже занялись сотрудники правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. Пока удалось выяснить, что многодетная мать не стояла на учете по последней беременности и не обращалась в родильное отделение. Семья также не стояла ранее на учете в полиции.