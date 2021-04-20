Против учителя утонувшей в бассейне в Красноярском крае школьницы завели дело

Против классного руководителя восьмилетней школьницы, утонувшей в аквацентре в Красноярском крае, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК РФ.

Школьница погибла 12 апреля, когда утонула в аквацентре «Енисей» в поселке Шушенское, куда приехала вместе с классом из Мунисинска. Согласно версии следствия, классный руководитель девочки утратила над ней контроль, в результате она заплыла на максимальную глубину бассейна и утонула. Сообщалось, что школьница плавала без каких-либо защитных приспособлений.

Это уже второе уголовное дело по факту гибели девочки. Первое СК завел по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть школьницы. Владелец и администратор аквацентра «Енисей» были привлечены в качестве подозреваемых. Их поместили под домашний арест и ограничили свободу.

Расследование дела продолжается, обстоятельства устанавливаются.

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