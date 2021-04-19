Пьяных жителей Улан-Удэ обвинили в нападении на мальчика

Четверых жителей Улан-Уде обвинили в нападении на 12-летнего мальчика. Они избили и ограбили его в подъезде — ранее подросток запретил им приходить в квартиру его деда и вымогать у него деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по республике Бурятия. В ведомстве уточнили, что возбудили уголовное дело по статье «Разбой» против четырех жителей Улан-Уде — двух мужчин и двух женщин в возрасте от 27 до 33 лет. По данным следствия, они проживали в одном доме и злоупотребляли спиртными напитками. При этом компания нередко выпрашивала деньги на спиртное у пожилого соседа.

На выходные нему в гости приехал 12-летний внук, который высказал пьяным взрослым претензии и запретил ходить к его деду. Вечером 17 апреля компания встретила школьника в подъезде.

«Они преградили школьнику путь, стали предъявлять претензии по поводу его недавних требований, после чего один из злоумышленников нанес ребенку удар пустой бутылкой по голове. Когда мальчик упал, вся компания принялась наносить ему удары ногами и руками по голове и телу, после чего одна из соучастниц похитила у него из кармана тысячу рублей», — уточнили в СК.

В ведомстве добавили, что еще одна обвиняемая пыталась выхватить телефон и снять кольцо с пальца, угрожая ребенку убийством. Она не смогла это сделать, потому что мальчик с силой сжимал ладонь. Спустя некоторое время нападавшие отвлеклись, и ребенок смог убежать на улицу, где вызвал полицию. Правоохранители задержали нападавших.