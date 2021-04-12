Восьмилетняя девочка погибла в аквацентре в Красноярском крае

В поселке Шушенское Красноярского края 12 апреля восьмилетняя девочка погибла в частном аквацентре. Прокуратура начала проверку.

Школьница приехала вместе с классом из Минусинска в аквацентр 12 апреля. По предварительным данным, девочка находилась на максимальной глубине бассейна — 1,4 метра. На ней отсутствовали какие-либо защитные приспособления. Точно не известно, по какой причине и когда девочка погибла, известно, что произошло это с 13:00 до 14:00 по местному времени.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района, по факту гибели началась проверка.

В школе, где училась девочка, «Московскому комсомольцу в Красноярске» рассказали, что они также начали проверку произошедшего.

В Нижневартовске ранее восьмилетний мальчик провалился в лужу с кипятком. Мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации детской больницы. У него ожог ног.