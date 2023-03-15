Эксклюзив 15 марта 2023, 13:49 «Ужас полный, у нас девочка в квартире плачет». Очевидец — о стрельбе в Кировской области Очевидец стрельбы в Вятских Полянах: стрелок был охотником, но запил

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Стрелявший из квартиры в населенном пункте Вятские Поляны в Кировской области является охотником. Об этом «360» рассказали соседи стрелка.

«Это наш сосед по площадке стреляет, ужас полный. У нас ребенок один дома сидит вместе с соседской девочкой. Одного из сотрудников вроде бы ранил. Он охотник, что-то с головой, видимо, запил после стольких лет», — сказала одна из местных жительниц.

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Она отметила, что стрелок находится в своей квартире, окна которой смотрят в разные стороны дома.

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«У них квартира проходная, может стрелять в разные стороны. Насколько я знаю, все оцепили там, пока тишина. Наши девчонки сидят в комнате тихо-мирно», — добавила соседка стрелка.

Очевидец стрельбы Рустам отметил, что проходящие мимо дома люди не очень боятся действий стрелка, но держатся на расстоянии.

Губернатор региона Александр Соколов сообщал, что мужчина открыл стрельбу из окон своей квартиры по полицейским и сотрудникам скорой помощи. На место прибыли бойцы СОБР, территорию вокруг дома оцепили.