Группа молодых людей избила фигуриста Соловьева в центре Москвы. Спортсмен заступился за девушку

Группа молодых людей толпой избила олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева в центре Москвы. Спортсмен заступился за свою девушку, двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Вместе с подругами она встретилась в караоке-баре, где отмечала день рождения керлинга в России. Встречу испортила группа неизвестных, которые сначала оскорбляли девушек, а потом избила заступившегося за них Соловьева.

Нападение толпой

Нападение на Дмитрия Соловьева произошло минувшим вечером. Компания, в которой был спортсмен уже собиралась уходить домой из караоке-клуба. На улице одна из девушек обратилась к стоящим у входа молодым людям с просьбой дать ей зажигалку. Но в ответ она получила море оскорблений.

Когда такое поведение услышал фигурист, то попросил молодых людей не выражаться. Но в результате на него напали толпой. Об этом рассказала Анна Сидорова, которая стала свидетелем случившегося.

«Один из них толкнул Диму, когда он этого не ожидал, у него даже руки были в карманах в тот момент. Он упал спиной назад, ударился о дверь заведения, а эта компания налетела на него. Пока Дима просто лежал его били ногами», — рассказала спортсменка «Матч ТВ».

Видео с моментом нападения опубликовал Telegram-канал «112». Судя по обильной жестикуляции и поведению молодые люди, которые общались с Соловьевым были пьяны.

На опубликованных кадрах видно, что в какой-то момент один из участников конфликта толкает и наносит удар по олимпийскому чемпиону. Фигурист падает, а двое бросаются его избивать. Но их оттаскивает третий участник компании.

«Это была не драка, можно сказать, что нападение с их стороны. Они девушек не трогали, а он попал под руку», — пояснила Анна Сидорова. По ее словам, на видео попало продолжение конфликта, когда Соловьев указал им на камеру наблюдения, которая все фиксировала.

«Он не успел договорить — его снова начали бить. Ударили по лицу, в левую скулу. Дима стоял с одной рукой в кармане, поэтому опять не ожидал. Его толкнули, чтобы он упал и снова начали бить ногами», — пояснила спортсменка.

По словам Анны Сидоровой, уже после окончания конфликта она повезла своего молодого человека в отдел полиции, а потом в травмпункт, откуда фигуриста увезли на скорой помощи в нейрохирургию Боткинской больницы.

Состояние средне-тяжелое

Официальный представитель пострадавшего спортсмена Елена Болотова в беседе с «360» заявила, что врачи диагностировали у Соловьева сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Общее состояние медики оценили, как среднетяжелое.

«Назначили ему дополнительное обследование, томографию. Пока ему не разрешили ни телефон, ни общение, ничего. Завтра с врачом будем на связи во второй половине дня», — поделилась Елена Болотова.

Она отметила, что пока о конкретных травмах ее 32-летнего подопечного сказать ничего нельзя. При этом она подтвердила, что на спортсмена напали трое мужчин.

«Факт в том, что они втроем его избили. Диму доставили в нейрохирургию, мы ждем окончательного обследования и диагноза врача», — отметила она.

Реакция на нападение

В ситуации с избиением фигуриста Дмитрия Соловьева большинство возмутило то, что напали на него толпой. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале призвал серьезно наказать задержанных.

«Здоровья Диме Соловьеву! Он блестящий спортсмен и настоящий мужик. Подонки, избившие фигуриста, должны понести серьезное наказание», — написал он.

Партнерша по парному катанию Соловьева спортсменка Екатерина Боброва заявила, что новости об избиении ее шокировали.

«Дима очень спокойный и неконфликтный, но он воспитан как мужчина. Он не мог оставить просто так нападки на женщину. А их было трое. Разве это порядочно — втроем на одного?», — поделилась она в беседе с «Матч ТВ».

В пресс-службе Московского главка МВД сообщили, что полицейские оперативно задержали двух молодых людей, подозреваемых в избиении 32-летнего мужчины. Правоохранители нашли их недалеко от места, где произошло нападение. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, а задержанных пообещали наказать по закону.

По данным СМИ, в нападении на фигуриста подозревают 18-летних Владислава Смирнова и Владислава Яковцева. Фигурист Соловьев уже дал показания на своих обидчиков. Сегодня спортсмена в больнице посетил следователь.