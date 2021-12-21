СМИ: напавшим на фигуриста Соловьева грозит 15 суток ареста

Избившие олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева двое друзей попали под административное дело о мелком хулиганстве. Задержанным грозит арест до 15 суток. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

При этом авторы канала не исключили, что дело могут переквалифицировать в уголовное. Официального подтверждения этой информации пока не было. В пресс-службе столичного главка МВД «360» заявили, что у них такой информации нет.

Спортсмена Дмитрия Соловьева избили двое молодых людей около московского караоке-клуба, когда он заступился за свою девушку — двукратную олимпийскую чемпионку по Керлингу Анну Сидорову — и ее подругу.

Молодые люди обругали девушек, что не понравилось спортсмену. Когда он сделал им замечание, они напали на него и избили.

Официальный представитель пострадавшего спортсмена Елена Болотова заявила, что в данный момент Соловьев находится в больнице. Врачи поставили предварительный диагноз сотрясение мозга и множественные ушибы. Общее состояние медики оценили, как среднетяжелое.

Фигуристу назначили дополнительное обследование, включая томографию. После этого врачи выберут метод лечения пострадавшему. В МВД сообщили, что подозреваемых в нападении на спортсмена оперативно задержали.