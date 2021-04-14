Прокурор попросил отправить рэпера Гулиева в колонию на 4 года за аварию в центре Москвы

Прокурор просит отправить рэпера Эльмина Гулиева (Эллей) в колонию на четыре года и четыре месяца за ДТП на Остоженке. Об этом заявили в суде. Там проходит первое заседание по этому делу.

Рэпер Эллей устроил аварию в центре Москвы в сентябре 2020 года. Его Infiniti столкнулся с другим автомобилем и вылетел на тротуар с людьми. Пострадали три человека. Одной женщине пришлось ампутировать лодыжку.

После аварии в крови Гулиева нашли наркотические вещества. Однако он утверждал, что принимал обезболивающие таблетки из-за болей в спине.

Рэпера задержали и заключили под стражу, хотя молодой человек раскаялся и просил дать ему шанс.

«Я поступил так плохо, и это за собой принесло горе другим людям. Я очень хочу, чтобы вы, пожалуйста, мне поверили, доверились и дали возможность исправиться», — говорил на заседании по аресту Эллей.

В отношении Гулиева открыли уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Хамовнический суд 2 апреля продлил на шесть месяцев его арест.

Рэпера в 2020 году 49 раз штрафовали за нарушения ПДД. Есть у него и условная судимость по статье УК РФ «Грабеж».