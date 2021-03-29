Сбившего пешеходов в центре Москвы рэпера Гулиева начнут судить 2 апреля

2 апреля Хамовнический суд столицы начнет рассматривать уголовное дело в отношении рэпера Эльмина Гулиева, который осенью прошлого года сбил пешеходов на Остоженке. Об этом говорится в базе данных суда.

«Назначено судебное заседание на 13:00 2 апреля», — сообщил суд. Дело будет рассматривать судья Екатерина Пахомова.

21 сентября на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка Infiniti на полной скорости въехал в Mercedes, вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. За рулем иномарки был рэпер Эллей (Эльмин Гулиев). Он ушиб плечо. Ехавшая с ним девушка не пострадала. Два пешехода получили травмы: преподавательнице МГЛУ ампутировали лодыжку.

Музыкант признал свою вину, расплакался и попросил у всех прощения.

«Я очень хочу, чтобы мне доверились и дали шанс. Я не знаю, как раскаяться словесно в том, что произошло. Просто так получилось, что я поступил так плохо, и это за собой принесло горе другим людям. Я очень хочу, чтобы вы, пожалуйста, мне поверили, доверились и дали возможность исправиться», — заявил Гулиев во время заседания суда по его аресту.

В 2020 году рэпера 49 раз штрафовали за нарушения ПДД. Есть у него и условная судимость по статье УК РФ «Грабеж».