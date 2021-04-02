Обвиняемого в ДТП с пострадавшими рэпера Эллея оставили под стражей на полгода

Хамовнический районный суд Москвы на шесть месяцев продлил арест рэперу Эллею (Эльмину Гулиеву) по делу об аварии с пострадавшими в центре Москвы. Об этом «360» сообщили в пресс-службе суда.

Первое судебное заседание для рассмотрение дела по существу назначили на 14 апреля.

Авария с участием Эллея произошла 21 сентября 2020 года на пересечении улиц Остоженка и Померанцев в центре Москвы. Исполнитель за рулем своего Infiniti врезался в проезжающий Mercedes и его машину на полной скорости отбросило на тротуар, где стояли пешеходы.

Серьезные травмы получили две женщины и мужчина. Врачи диагностировали травмы позвоночника и головы у первого пешехода, который впал в кому. У второй пострадавшей обнаружили перелом таза и сотрясение мозга. Больше всех пострадала женщина, которой ампутировали часть ноги.

Во время первого заседания суда, где рэперу избирали меру пресечения он раскаялся в содеянном и попросил дать ему шанс. Но суд отправил его следственный изолятор.

В 2020 году Эллея 49 раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, у него есть условная судимость за грабеж.