Прокуратура взяла расследование бунта в иркутской колонии под контроль

Прокуратура Иркутской области взяла на контроль расследование беспорядков в исправительной колонии. Заключенные в Ангарске устроили бунт и подожгли колонию.

Бунт в колонии № 15 начался с того, что один из заключенных отказался подчиниться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес. Потом к конфликту присоединились и другие. Поводом послужил конфликт осужденного с сотрудником колонии.

Осужденные, кроме того, устроили пожар в промышленной зоне колонии. Сгорели восемь построек, площадь пожара составила 30 тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоили третий номер сложности.

«От действий нескольких осужденных пострадал сотрудник учреждения. На место происшествия выезжали прокурор Иркутской области Александр Воронин и ряд сотрудников органов прокуратуры региона», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

После беспорядков следователи возбудили уголовное дело. Расследование будет контролировать прокуратура.

В правоохранительных органах объявили, что сейчас обстановка в колонии спокойная.