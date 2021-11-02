Обвиняемого в убийстве «колбасного короля» поместили в карцер за попытку спрятаться от видеонаблюдения

Сбежавшего ранее из ИВС обвиняемого в убийстве Александра Мавриди поместили в карцер СИЗО № 11 в Ногинске. Об этом сообщила член ОНК Подмосковья Екатерина Калугина.

Его поместили туда за попытку спрятаться от системы видеонаблюдения изолятора, а также за то, что он поменялся кроватью с соседом.

«Мы посетили Мавриди в СИЗО-11. Он сообщил нам, что помещен в карцер, так как без разрешения поменялся кроватью с соседом, а также за то, что пытался спрятаться от системы видеонаблюдения в следственном изоляторе. Он поставлен на учет как склонный к побегу», — передал ТАСС ее слова.

Побег пяти заключенных из изолятора временного содержания в Истре стал громким событием этого лета. Тогда на свободу вырвались четверо уроженцев Молдавии, которых подозревали в кражах, и один заключенный, обвиняемый в убийстве, — Александр Мавриди. Мужчину обвиняют в убийстве «колбасного короля» и бизнесмена Владимира Маругова. Сотрудникам полиции удалось найти Мавриди только 13 сентября. За это время беглец обрил голову, отрастил бороду и переоделся, он также носил бейсболку и медицинскую маску.