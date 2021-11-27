УФСИН опровергла сообщение о подготовке убийцы «колбасного короля» Мавриди к побегу

УФСИН Московской области ответила на сообщения о том, что предполагаемый убийца «колбасного короля» Александр Мавриди якобы готовится сбежать. В ведомстве это опровергли.

По данным РИА «Новости», Мавриди не просто готовит побег, но и пытался сымитировать самоубийство. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Александр Мальцев.

В августе подозреваемый по делу об убийстве бизнесмена Владимира Маругова уже пытался сбежать с четырьмя сообщниками, но в сентябре его задержали.

Мальцев заявил, что в этот раз его «суицидальную активность» связали в СИЗО с подготовкой к новому побегу. Он уточнил, что Мавриди стоит учете как склонный к побегу, поэтому так расцениваются все его действия.

В УФСИН информацию о готовящемся побеге опровергли.

«Уведомляем, что распространенное сообщение является субъективным мнением одного из членов ОНК. Обвиняемый М. содержится в СИЗО в соответствии с требованиями законодательства под контролем сотрудников учреждения», — рассказали «360» в ведомстве.