31 мая 2023, 22:42
Прохожий набросился на мать с ребенком в Красноармейске
Источник «360»: прохожий в Красноармейске разбил лицо мальчику, вступившемуся за мать
Прохожий в Красноармейске набросился на мать с ребенком, сообщил источник «360». По его информации, сначала мужчина напал на мать, но за нее заступился несовершеннолетний.
Буйного прохожего заметили на так называемой «аллее пенсионеров» недалеко от палатки с молочными продуктами. Ребенок заступился за мать, и агрессивный мужчина разбил ему лицо, рассказал собеседник «360».
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