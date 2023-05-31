Эксклюзив 31 мая 2023, 22:42 Прохожий набросился на мать с ребенком в Красноармейске Источник «360»: прохожий в Красноармейске разбил лицо мальчику, вступившемуся за мать engin akyurt / Unsplash

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Прохожий в Красноармейске набросился на мать с ребенком, сообщил источник «360». По его информации, сначала мужчина напал на мать, но за нее заступился несовершеннолетний.

Буйного прохожего заметили на так называемой «аллее пенсионеров» недалеко от палатки с молочными продуктами. Ребенок заступился за мать, и агрессивный мужчина разбил ему лицо, рассказал собеседник «360».

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