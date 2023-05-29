Мир 29 мая 2023, 19:08 Жители Львова устроили драку с переселенцами из Харькова — СМИ «Страна.ua»: между жителями Львова и переселенцами из Харькова случилась массовая драка Dan Burton / Unsplash

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Массовая драка между жителями Львова и переселенцами из Харькова произошла в микрорайоне Левандовка, сообщило украинское издание «Страна.ua». Причиной конфликта стало бандеровское приветствие львовян.

Конфликт случился вечером 27 мая. Переселенцы из Харькова нецензурно отреагировали на бандеровское приветствие жителей Львова. Словесная перепалка переросла в драку. Журналисты не уточнили, сколько человек выясняли отношения на кулаках, но с каждой стороны пострадал минимум один человек. Получивших серьезные ранения доставили в больницы.

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Представители львовской полиции рассказали изданию, что с травмами головы госпитализировали двух человек. Микрорайон Левандовка назвали одним из самых криминальных в городе, там живет много переселенцев, потому что в районе много доступного для съема жилья.

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