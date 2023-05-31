Происшествия 31 мая 2023, 14:37 Суд арестовал мужчину, избившего москвича возле кафе Суд арестовал мужчину, избившего москвича у кафе на Рочдельской улице Unsplash

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Суд в Москве арестовал мужчину за избиение 21-летнего молодого человека возле кафе в центре столицы. Он напал на оппонента на Рочдельской улице, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Суд избрал 25-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявили обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — в соответствии со статьей 111 Уголовного кодекса.

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«Обвиняемый, находясь около одного из кафе на улице Рочдельской, в ходе словесного конфликта с 21-летним мужчиной, нанес ему удар кулаком в голову, причинив тяжкий вред его здоровью», — уточнили в прокуратуре.

После совершенного преступления подозреваемый скрылся с места. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил дебош в караоке-баре на проспекте Энгельса. Он вывел прохожих на конфликт. Когда сотрудники заведения попытались ему помешать, дебошир схватил несколько бутылок и бросил в сторону бара, разбив стеклянную дверь.

Его задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции.