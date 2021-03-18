Продление льготной ипотеки обсуждают в правительстве

В правительстве России обсуждают возможность продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года. При этом, по мнению властей, стоимость квадратного метра жилья должна оставаться доступной.

«Мы сегодня внутри правительства это обсуждаем. Но самое основное, мы считаем, что во всех регионах ипотека должна быть доступной», — рассказал ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

В Минстрое считают, что льготную ипотеку нужно продлевать по всей стране, причем применять дифференцированный подход. Стасишин отметил, что при льготной ипотеке стоимость квадратного метра должна быть доступной для людей.

«Необходимо увеличивать объем жилищного строительства во всех городах и регионах нашей страны», — сказал чиновник.

В конце апреля 2020 года для поддержки строительной отрасли во врем пандемии коронавируса была введена льготная ипотека под 6,5% годовых для покупки квартиры в новостройках. В Москве, в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях кредит на жилье можно взять на сумму до 12 миллионов рублей. В остальных регионах — до шести миллионов рублей.

Программу планировалось завершить 1 ноября прошлого года, но затем ее продлили до 1 июля 2021 года.