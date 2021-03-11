Экономист рассказал о последствиях продления льготной ипотеки в России

Экономист, преподаватель УрГЭУ Константин Юрченко рассказал, к каким последствиям может привести продление льготной ипотеки в России, написал сайт URA.ru.

Накануне представители Центробанка предложили продлить программу таких кредитов в 24 регионах нашей страны. Главы финансового регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что в некоторых субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от продления ипотеки бояться не нужно.

Юрченко отметил, что появление доступных кредитов повышает спрос.

«Увеличение спроса на рынке жилья, где предложение не может быстрыми темпами увеличиваться, оно неизбежно подталкивает цены вверх», — уточнил специалист.

По словам экономиста, таковы законы рынка. Активизация спроса в любом случае будет стимулировать дополнительное увеличение цен.