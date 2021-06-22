Продление ареста россиянки Сапеги допустили в посольстве РФ

Арест россиянки Софии Сапеги в Белоруссии могут продлить для подготовки ответа на запрос о помиловании. Об этом заявил российский посол в Минске Евгений Лукьянов.

Ранее отец Сапеги обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь.

«Насчет реакции со стороны администрации (президента Белоруссии — прим. ред.) мне ничего неизвестно. Но раз это уже в публичном пространстве, то, естественно, реакция какая-то будет. <…> В каждой стране существует определенный закон, который дает время на подготовку ответа. У России это месяц. Если вопрос требует дополнительной проработки, то этот срок может быть продлен, но для этого нужно иметь обоснования», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Андрей Сапега обратился к белорусскому лидеру с просьбой о помиловании дочери на прошлой неделе. Он заявил, что девушка оказалась не в том месте и не с тем человеком и призвал к милосердию.

23 мая лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске после сообщения о бомбе. На борту самолета находились бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Протасевича арестовали по обвинению в уголовных преступлениях. Сапегу также отправили на два месяца в СИЗО. Она стала фигурантом двух уголовных дел.