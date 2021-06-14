Софья Сапега стала фигурантом двух уголовных дел в Белоруссии

Россиянка Софья Сапега теперь проходит по двум уголовным делам в Белоруссии. Первое было возбуждено 23 мая, второе — 25-го числа. Об этом журналистам рассказал адвокат Александр Филанович.

«И ей, и ее защите достоверно стало известно, что в отношении нее на сегодняшний день в производстве находятся два уголовных дела», — передало РИА «Новости» слова юриста.

Тем не менее Филанович не сообщил суть этих уголовных дел, а также статус Сапеги по второму делу, ссылаясь на подписку о неразглашении.

В понедельник суд в Минске отказался удовлетворить жалобу Сапеги на задержание. Заседание проходило в закрытом режиме, девушка на нем отсутствовала. Перед этим суд также оставил без удовлетворения аналогичную жалобу на ее задержание, поданную адвокатами россиянки.

Софью Сапегу 23 мая задержали в Минске вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Самолет, в котором они летели, принудительно посадили. В ходе допроса Сапега призналась, что являлась редактором канала в Telegram, в котором публиковали личные данные белорусских силовиков.