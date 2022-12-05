Криминал 05 декабря 2022, 20:39 Приговор экс-депутату Яшину огласят 7 декабря Мещанский суд Москвы огласит приговор экс-депутату Яшину 7 декабря РИА «Новости»

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Мещанский суд Москвы огласит приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину* 7 декабря. Экс-чиновника обвиняют в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили ТАСС в суде.

«Оглашение приговора Яшину* назначено на 7 декабря 2022 года на 12:00 по московскому времени», — сказали агентству.

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Ранее в пресс-службе суда заявили, что во время заседания прокурор потребовал приговорить Яшина* к девяти годам колонии общего режима. Бывшего депутата обвиняют в распространении ложных сведений о Вооруженных силах России. По этой статье ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

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Уголовное дело на Яшина* завели после прямого эфира на его YouTube-канале. В апреле мужчина говорил о якобы причастности российских бойцов к гибели людей в Буче.

В начале июля экс-чиновника задержали. Свою вину он не признал, а уголовное дело назвал политически мотивированным. В ноябре Мещанский суд продлил срок пребывания Яшина* в СИЗО. Обвиняемый будет находиться под стражей до 10 мая 2023 года.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.