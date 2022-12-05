Криминал 05 декабря 2022, 18:22 Экс-депутата Яшина потребовали отправить в колонию на 9 лет Прокуратура запросила 9 лет колонии для экс-депутата Яшина за фейки о Минобороны РИА «Новости»

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Прокуратура потребовала у Мещанского суд Москвы приговорить бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к девяти годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«В ходе прений сторон прокурор запросил приговорить Илью Яшина* к девяти годам колонии общего режима», — сообщил источник.

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По версии правоохранителей, Яшин* в апреле рассуждал о якобы причастности российских военнослужащих к гибели мирных жителей в Буче, выступая в прямом эфире на собственном YouTube-канале.

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Яшина* задержали в середине июля. Сам подсудимый собственную вину не признал, считая дело в отношении него политически мотивированным.

В конце ноября Мещанский суд продлил содержание Яшина* в СИЗО до 10 мая 2023 года. В ходе заседания бывший депутат предлагал освободить его под залог в 5,1 миллиона рублей, но судья отказал в ходатайстве.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.