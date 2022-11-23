Общество 23 ноября 2022, 19:06 Яшину продлили арест на полгода по делу о дискредитации ВС РФ Суд оставил Яшина в СИЗО до 10 мая 2023 года РИА «Новости»

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Арест бывшему муниципальному депутату по Красносельскому району Москвы Илье Яшину* продлили на полгода. Решение об этом вынес Мещанский суд Москвы. Политик пробудет под стражей до 10 мая 2023 года, сообщил ТАСС.

Яшин* возражал против продления ареста и просил освободить его под залог в размере 5,1 миллиона рублей. Однако суд счел, что экс-депутата нужно оставить в СИЗО.

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Политика обвинили в распространении дезинформации о ВС РФ по мотивам политической ненависти. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет либо штраф в размере до пяти миллионов рублей.

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Уголовное дело против Яшина* возбудили после того, как 7 апреля он в прямом эфире на YouTube рассуждал о событиях в украинском городе Буче. В конце мая по решению суда его оштрафовали на 90 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. В июле экс-депутата арестовали.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.