Криминал 22 апреля 2024, 15:05 Пресс-секретарь Meta заочно получил шесть лет колонии за оправдание терроризма Пресс-секретаря Meta Стоуна заочно приговорили к шести годам колонии в России РИА «Новости»

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Опубликовавший на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) серию постов с оправданиями насильственных действий в отношении российских военных пресс-секретарь корпорации Meta* Энди Стоун заочно получил шесть лет колонии в России. Как сообщило РИА «Новости», такое решение вынес Второй окружной военный суд.

Против сотрудника американской корпорации завели уголовное дело за оправдание терроризма.

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Прокуратура просила исключить из дела данные о публичных призывах к неправомерным действиям за посты других пользователей к записям обвиняемого. Ведомство настаивало на наказании в виде семи лет колонии строгого режима.

Адвокаты указывали, что в публикациях подзащитный выражал свое мнение о новых правилах модерации площадки, которые постов о действии российских военных в зоне специальной военной операции.

Суд после прений сторон заочно приговорил Стоуна к шести годам колонии общего режима.

Пресс-секретарь американской корпорации с ноября 2023 года находится в международном розыске. В начале этого года Минюст внес Стоуна в список экстремистов и террористов.

*Meta — признана в России экстремистской организацией и запрещена.