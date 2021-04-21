Россиянку заподозрили в продаже леса Китаю на 32 миллиона рублей

В Иркутске предпринимательница подозревается в продаже Китаю и Узбекистану 3,9 тысячи кубометров древесины на сумму около 34,5 миллиона рублей. Против нее возбуждено два уголовных дела.

«Злоумышленница в разное время незаконно экспортировала пиломатериалы хвойных пород низкой степени обработки неизвестного происхождения. При таможенном декларировании в качестве документов, подтверждающих легальность происхождения леса, указывались фиктивные договоры купли-продажи древесины», — сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Контрабанда стратегически важного товара в крупном размере». По одному делу она вывезла в Китай 3,6 тысячи кубометров древесины на сумму 32 миллиона рублей, по другому — в Узбекистан 296 кубометров пиломатериалов стоимостью более 2,4 миллиона рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на Братский линейный отдел МВД России на транспорте.

Подозреваемой на время следствия суд дал домашний арест. При вынесении меры пресечения судья учел наличие у нее несовершеннолетнего ребенка.