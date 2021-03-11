Дело о незаконном экспорте леса в Китай завели на семерых жителей Иркутска

Два уголовных дела о незаконном экспорте леса в Китай возбудили в отношении семерых жителей Иркутска. Предположительно, граждане продали лесоматериал на сумму более одного миллиарда рублей, написало ИА Nation News.

По данным прокуратуры, участники группировки осуществляли сбыт лесоматериала с помощью фирм, оформленных на подставные лица. В период с 2018 по 2020 год было совершено восемь особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой. Объем убытков оценивается в более чем 92 тысяч кубических метров леса.

Двоих обвиняемых заключили под стражу. Еще один человек находится под домашним арестом.