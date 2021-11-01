Предполагаемый убийца сестер в Туве находился в розыске

Мужчина, которого подозревают в убийстве двух несовершеннолетних девочек в Туве, уже находился в федеральном розыске. Об этом со ссылкой на мэрию Кызыла сообщил «Интерфакс».

Задержанный числился в федеральном розыске и снимал комнату у матери девочек. Женщина ранее была судима и стояла на учете полиции в Хакасии. В администрации Кызыла рассказали, что в начале 2021 года мать убитых написала заявление о переезде в Абакан для учебы. Полиции не было известно о том, что женщина пребывала в Кызыле.

Подозреваемым в убийстве детей в Кызыле стал 23-летний мужчина. Против него завели дело по статье об убийстве малолетних.

Двух девочек обнаружили в Кызыле в минувшие выходные возле одного из домов по улице Допсанчапа. Они оказались сестрами, у обеих были тяжелые травмы. Младшая, в возрасте девяти лет, скончалась еще до госпитализации. Старшая 14-летняя девочка умерла в больнице.

Соседка ранее рассказала подробности убийства девочек-сестер. Женщина сообщила, что проснулась ночью, услышав громкий звук, похожий на хлопок, а потом и крики.