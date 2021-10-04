Ранее судимого 30-летнего жителя Орска Александра Лазарева, которого подозревают в убийстве студенток медколледжа в Гае, привезли на допрос. Мужчина сказал, что не хотел никого убивать.

Лазарев пояснил правоохранителям, что иногда у него «падает планка». Его слова привел Telegram-канал «112». Якобы в такие моменты мужчина не осознает, что делает.

В случае со студенткам, заверил 30-летний житель Орска, произошло нечто подобное. Девушки пригласили его в гости, а случившееся дальше Лазарев, по его словам, забыл.

Так это или нет, предстоит выяснить психиатрам. Мать мужчины тоже предположила, что у него «поехала крыша».

Александр Лазарев жил с женой и ребенком на той же улице, где произошло убийство. Полицейские задержали его 3 октября при попытке угнать машину и скрыться. Подозреваемый был неоднократно судим и недавно вышел из тюрьмы, где отсидел девять лет за убийство. Его личность удалось установить после генетической экспертизы куртки, найденной недалеко от места убийства девушек.