Предполагаемого убийцу из Гая освободили с плохой характеристикой. В проблемах с его головой не сомневается даже мать

Подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае удалось поймать, но допрос все еще не состоялся. После задержания мужчина был в невменяемом состоянии, а после его и вовсе пришлось госпитализировать.

Тела трех девушек 17, 18 и 19 лет обнаружили 30 сентября в съемной квартире на улице Молодежной в Гае Оренбургской области. Пожарные приехали на вызов из-за возгорания, но нашли два тела с колото-резаными ранениями в квартире и одно — на улице. Чтобы скрыть следы своего преступления, убийца устроил поджог в квартире, которую втроем снимали студентки. СМИ сообщали, что девушек изнасиловали перед убийством, вероятно, предварительно усыпив снотворным. Однако в СК эту информацию не подтвердили.

Два месяца на воле

Предполагаемого преступника полиции удалось поймать 3 октября в Орске. Подозреваемым оказался ранее судимый 30-летний местный житель Александр Лазарев. Он жил с женой и ребенком на той же улице, где произошло убийство. Лазарева задержали при попытке угнать машину и скрыться — все это попало на камеры видеонаблюдения.

Из мест заключения Александр Лазарев освободился в июле 2021 года и вернулся в семью. С женой он познакомился в 2017 году, отбывая наказание. Предыдущий срок подозреваемый в тройном убийстве получил за аналогичное преступление: в нетрезвом состоянии он зарезал владельца клуба «Апельсин».

В этом преступлении Лазарев сознался сам — пришел с повинной в полицию. Суд назначил ему 9,5 года тюрьмы. Тогда многие знакомые Лазарева не верили в его виновность. Они считали, что Лазарева заставили взять вину на себя. Как сообщило издание Ufa1.ru, один из знакомых подозреваемого рассказал, что в его городе преступление «могут повесить на кого угодно, лишь бы закрыть дело».

После освобождения Лазарев, по некоторым данным, устроился подсобным рабочим. Был ли он знаком с погибшими, неизвестно. Также следствие не установило и мотивы преступления.

Пока допросить основного подозреваемого по этому делу силовикам не удалось: сразу после задержания Лазарев упорно молчал, не реагировал на раздражители, а затем ему стало плохо. В результате его госпитализировали, он три часа находился в так называемой коме неизвестной этиологии.

По неподтвержденной информации, его состояние могло быть вызвано приемом наркотиков. Полиция же считает, что подозреваемый симулировал свое состояние. Сейчас он уже пришел в сознание и успел сообщить, что девушки якобы сами пригласили его к себе на вечеринку. При этом сосед девушек по лестничной клетке ранее опровергал, что у них было какое-то веселье в квартире.

Лазарев якобы также заявил, что в момент убийств не понимал, что делает.

Урок прошлого

Александр Лазарев отсидел весь свой срок. Получить право на условно-досрочное освобождение (УДО) он не смог из-за своего поведения: RT сообщил, что у заключенного было порядка 15 нарушений, за которые он оказывался в ШИЗО, на него также накладывались штрафы.

Кроме того, администрация колонии отмечала, что Лазарев отказывался работать и хранил запрещенные предметы. За полгода до окончания срока в характеристике у него значилось, что колония не уверена, что он не представляет угрозы для общества.

Врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова объяснила «360», что по такому поведению можно предположить у подозреваемого в тройном убийстве расстройство личности, некую форму социопатии. При таком расстройстве человек не может сопереживать другим людям, у него нет эмпатии, он также не склонен к конформному поведению, то есть не подчиняется правилам общества.

«Такие люди способны на любые поступки против любого другого живого существа, потому что они на эмоциональном уровне не понимают, что чувствуют другие люди. Они понимают, что делают что-то плохое, но не могут ощутить боль или переживания человека», — отметила психиатр.

Ему самому было бы выгоднее вести себя хорошо в колонии, чтобы выйти условно-досрочно. Но даже в этом случае человек не может себя сдержать, не может в рамках общества находиться, противопоставляет себя обществу, тем самым самому же себе делая хуже Елизавета Жесткова.

Расстройства, по словам психотерапевта, нередки среди людей, совершающих тяжкие преступления против личности и неоднократно отбывающих наказание в тюрьмах. Доцент института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин добавил, что при всем этом у Лазарева, скорее всего, есть «маска нормальности», которая вызывает симпатию у окружающих.

«У него есть субличности внутри — такие составляющие, которые основательно отличаются друг от друга. Одна субличность вызывает симпатию у окружающих, другая убивает. Это и есть психопатология, при которой нет сознания, нет локуса контроля, когда включается опасная составляющая психики», — подчеркнул он.

Гарифуллин также отметил, что в России существует так называемый психиатрический тупик, связанный с тем, что следствие учитывает только вменяемость или невменяемость подозреваемого. В случае с Лазаревым, по мнению эксперта, сомневаться в наличии расстройства не приходится, однако сказать, что он невменяем, так просто нельзя.

«Нужно признать, что есть люди с психическими нарушениями, но всегда имеет место вменяемость — человек совершает преступление, осознавая, что он делает, при этом у него есть психическое нарушение», — заключил Гарифуллин.

Мать подозреваемого в разговоре с «360» рассказала, что никаких странностей за сыном не замечала. По ее словам, он заботился о ней и о жене с дочкой, взялся за хозяйство и был рад, что сможет делать что-то своими руками.

«У него крыша, что ли, поехала… Девять лет даром не прошли, ничего хорошего не было в этой тюрьме. Какие они оттуда выходят? Я не знаю, что у него в голове», — сказала мать подозреваемого.