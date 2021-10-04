«У него крыша, что ли, поехала». Мать предполагаемого убийцы студенток в Гае рассказала о сыне

Мать мужчины, подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области, в последний раз общалась с сыном в субботу, уже после преступления. Разговор был обычным: он спрашивал у матери, как у нее дела и что она делает. Женщина сообщила об этом «360».

Светлана узнала о том, что ее сына подозревают в тройном убийстве, только после визита силовиков. Это произошло в воскресенье. Она и его отец проживают в Орске.

«Они в квартиру ворвались. И положили нас с мужем на пол. Искали сына», — рассказала мать задержанного.

Предполагаемый убийца в последний раз гостил у родителей с четверга на пятницу. Он был вместе с женой и четырехлетней дочерью.

Мужчина только недавно вышел из тюрьмы, где отсидел девять лет за убийство. Он освободился в июле.

Он ничего не рассказывал матери о встрече со студентками. Женщина не понимает, что могло подтолкнуть его к новому преступлению.

«Все было хорошо, семья, все налаживалось. Ремонт делали, квартиру взяли. Сказали, что вообще пожизненное дадут. Я ничему плохому его не учила никогда. Как теперь я жить буду?! Я не знаю», — сказала его мать.

Прошлый срок мужчина получил за убийство хозяина одного из баров.

«У него крыша, что ли, поехала… Девять лет даром не прошли, ничего хорошего не было в этой тюрьме. Какие они оттуда выходят? Я не знаю, что у него в голове», — призналась женщина.

После выхода из тюрьмы он жил вместе с семьей в Гае, но не забывал о матери. Работал сначала в магазине, а потом устроился на мойку.

«Он заботился обо мне. Не хамил, не грубил. Никаких склонностей, ничего такого не было. Он купил квартиру, радовался этому, что он сам все делает. Кухню, подоконники, батарею… Ну, мужская работа», — рассказала Светлана.

Супруга была старше его на четыре года. Они познакомились, когда он еще был за решеткой. Брак зарегистрировали в тюрьме. Она работает на шахте.

Тела убитых студенток медколледжа обнаружили в Гае 30 сентября. Трупы двух девушек нашли в обгоревшей квартире. Еще одну погибшую обнаружили во дворе дома. На месте преступления изъяли кухонный нож. Подозреваемого задержали 3 октября. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Оренбургской области. СК завел дело по статье «Убийство двух и более лиц».