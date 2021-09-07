Убийца школьниц в Кузбассе втерся к ним в доверие

Сотрудница одной из школ Киселевска рассказала NEWS.ru, почему две убитые школьницы доверились преступнику. По ее словам, подозреваемый специально вел себя так, чтобы расположить к себе детей.

Женщина рассказала, что мужчина сначала общался с другими детьми, угощал их сладостями, и создал психологический настрой, вызывающий доверие у детей. У них сложилось впечатление, что общаться с мужчиной безопасно, так как сначала он никуда их не звал.

«У него уже психология человека, который знает, как это делать, который втерся в доверие к детям. <…> Он эмоционально подготовил почву, чтобы дети ему доверились», — сказала женщина.

Две школьницы пропали 6 сентября. Позднее были найдены их тела, а по подозрению в убийстве задержали 41-летнего мужчину, который признался в содеянном.