СК возбудил дело о халатности после убийства девочек в Кузбассе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после убийства двух 10-летних школьниц в Кузбассе. За подозреваемым в убийстве должен был вестись административный надзор.

«В настоящее время по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК РФ)», — сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ. Сообщение процитировало РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что подозреваемый в убийстве уехал жить в другой город, когда освободился из колонии. Он должен был встать на учет в органы профилактики, но не сделал этого.

В Кемеровской области нашли тела двух 10-летних девочек, которые пропали накануне. Они учились в одной школе и вместе возвращались домой после уроков, но так и не пришли. В последний раз детей видели в магазине вместе с мужчиной, который купил им газировку.

Тела нашли в одном из заброшенных домов со следами насильственной смерти. Предполагаемого насильника и убийцу задержали — им оказался Виктор П., который ранее был судим по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Мужчина отрицал свою вину: он заявил, что просто купил им газировку и семечки, покормил с детьми голубей и ушел. Однако позже, по словам источника ТАСС, он признался, что изнасиловал и задушил детей.