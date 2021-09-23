Правоохранители раскрыли детали убийства матери с детьми в Кировграде

Подозреваемый в убийстве матери и двух детей в Кировграде имеет за плечами целую серию судимостей, сообщили в МВД Свердловской области. Задержание мужчины подтвердили в СК. Расследование дела находится на контроле региональной прокуратуры.

Прокурор Свердловской области Борис Крылов накануне лично выехал на место преступления.

Сыщики уголовного розыска задержали подозреваемого на одной из местных автомоек, где он работал. Им оказался мужчина 1983 года рождения, сообщил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

За плечами у подозреваемого целый букет судимостей, в том числе за убийство, два грабежа, угон машины и вымогательство. В последний раз он вышел на свободу в июле 2017 года, освободившись из ИК № 47 в Каменске-Уральском.

Задержанный познакомился со своей будущей жертвой примерно месяц назад, когда женщина приехала на автомойку на своей машине Kia. Тогда они обменялись телефонами. Подозреваемый тогда проживал с другой женщиной и ее тремя детьми, но вскоре поругался с ней и был выставлен за дверь. Он позвонил новой знакомой. Будущая жертва помогла ему снять квартиру рядом со своим домом.

В день, когда произошло убийство, мужчина пришел к женщине в гости, прихватив сладости для детей и выпивку для хозяйки. Весь вечер они пили и танцевали. А когда мужчина перебрал, то потерял контроль и в ходе конфликта жестоко расправился над всей семьей. Пытаясь скрыть следы преступления, он поджег квартиру и спокойно ушел к себе домой. Наутро он вышел на работу, предварительно застирав вещи, испачканные кровью.

При задержании у мужчины нашли золотые украшения и телефон убитой.

«Благодаря профессиональной работе свердловских полицейских и наших коллег из регионального Следственного комитета, безнаказанной данная резня не останется», — заверил Горелых.

Знакомые погибшей ранее рассказали «360», что ничего не знали о ее новом кавалере.