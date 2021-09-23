facebook_pixel
    23 сентября 2021, 10:26

    Женщину и двух детей убили в Свердловской области

    Наза Салех Захи

    Трупы женщины и двух ее маленьких сыновей с признаками насильственной смерти нашли в одной из квартир Кировграда Свердловской области. По факту случившегося открыто уголовное дело. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

    Женщину и двух детей убили в Свердловской области

    Следствие выяснило, что 22 сентября во время тушения пожара в квартире дома на Центральном бульваре в Кировограде спасатели обнаружили тела женщины и двух ее сыновей 2017 года рождения с признаками насильственной смерти».

    СК завел уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали.

    «Это ранее неоднократно судимый местный житель 1983 года рождения», — сказано в сообщении ведомства.

    Выясняются все обстоятельства и мотивы преступления. Расследование дела взял на контроль главный аппарат СК.