Женщину и двух детей убили в Свердловской области

Трупы женщины и двух ее маленьких сыновей с признаками насильственной смерти нашли в одной из квартир Кировграда Свердловской области. По факту случившегося открыто уголовное дело. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

Следствие выяснило, что 22 сентября во время тушения пожара в квартире дома на Центральном бульваре в Кировограде спасатели обнаружили тела женщины и двух ее сыновей 2017 года рождения с признаками насильственной смерти». СК завел уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали. «Это ранее неоднократно судимый местный житель 1983 года рождения», — сказано в сообщении ведомства. Выясняются все обстоятельства и мотивы преступления. Расследование дела взял на контроль главный аппарат СК.