Мать с двумя детьми убили и сожгли на Урале. Подозревают ее ухажера, но знакомые о нем не слышали

В Кировграде женщину и ее четырехлетних сыновей-близнецов убили прямо в квартире, а потом устроили поджог. Подозревают ухажера, но знакомые погибшей заявили «360», что ничего не знали о нее новых отношениях.

Жуткая история приключилась в Свердловской области 22 сентября. Неизвестный убил мать и двух ее детей, после чего их квартиру подожгли. Это произошло средь бела дня. Пожарные приехали на вызов в 11:00. С огнем справились через полчаса. А при осмотре помещений обнаружили три трупа. Тела были в крови.

Женщина была разведена. В СМИ писали, что она работала воспитателем в детском саде. Соседи рассказывали, что незадолго до трагедии слышали шум за стеной.

Александр, который был знаком с погибшей, рассказал, что буквально за неделю до трагедии она заходила к нему на работу и просила зайти к ней, чтобы посмотреть компьютер. Но он так и не смог найти свободное время.

«Мы все просто в ужасе. Планировал написать ей в WhatsApp на неделе. А тут как гром среди ясного неба», — рассказал Александр.

Александр сказал, что погибшая не афишировала свою личную жизнь.

Еще одна знакомая погибшей Анна призналась, что в шоке от произошедшего.

«Про то, что Полина жила с кем-то, я не слышала ни от нее, ни от ее знакомых. Возможно, эти отношения возникли совсем недавно», — сказала он.