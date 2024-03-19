Криминал 19 марта 2024, 15:12 «Поволжский маньяк» выступил в суде с последним словом РИА «Новости»

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На заседании Верховного суда Татарстана Радик Тагиров, известный как «поволжский маньяк», воспользовался правом на последнее слово перед вынесением приговора. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Радику Тагирову инкриминировали убийство 31 женщины-пенсионерки и три покушения на убийство. Преступления он совершал не только в Татарстане. Сразу после ареста тот признал себя виновным, однако позже начал отрицать причастность к содеянному. Прокуратура потребовала для него пожизненное заключение, с чем обвиняемый не согласился.

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Перед тем, как сказать в суде последнее слово, он спрятал лицо от прессы. Надев капюшон, он читал заметки, называя себя в третьем лице — «подсудимый». Тагиров обратил внимание присутствующих на отсутствие следов его обуви на месте преступлений и повторил это утверждение несколько раз. Правда, до этого он признавался в том, что менял внешность, спасаясь от правосудия, и тщательно прятал улики.

«Я не знаю, как себя защитить», — сказал он.

Приговор Радику Тагирову огласят 21 марта. Его адвокат, Марат Аширов, после заседания выразил надежду на справедливое решение суда.

Тагирова удалось задержать спустя почти десять лет после начала его преступной деятельности. Он скрывался от правосудия, вел обычный образ жизни и имел семью.

Его злодеяния начались в 2011 году, в Казани, где он убил одиннадцать пенсионерок, замаскировавшись под коммунального работника. Тагиров задушил жертв и забрал у них ценности и деньги. Его способность оставаться незаметным долго держала в страхе несколько регионов. В декабре 2020 года его арестовали. Правоохранителям удалось вычислить маньяка благодаря ДНК-тесту.