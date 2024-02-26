Происшествия 26 февраля 2024, 17:22 Поволжскому маньяку запросили пожизненный срок Гособвинитель потребовал приговорить поволжского маньяка к пожизненному сроку РИА «Новости»

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Представитель прокуратуры Татарстана Линара Чуркина в ходе прений по делу поволжского маньяка Радика Тагирова, которые состоялись 26 февраля, потребовала пожизненно лишить его свободы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Чуркина попросила суд признать Тагирова в серии разбойных нападений с 31 убийством и двумя покушениями. Также она потребовала удовлетворить поданные потерпевшими иски о взыскании морального вреда.

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Тагирова арестовали в декабре 2020 года и отправили под стражу. По данным следствия, он совершал преступления в период с 2011 по 2012 год в Уральском и Приволжском федеральных округах.

Мужчина под видом соцработника проникал в квартиры пожилых женщин, а затем расправлялся с ними. После нападения он выносил из дома ценные вещи. Правоохранителям удалось вычислить маньяка благодаря ДНК-тесту.