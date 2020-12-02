Суд арестовал поволжского маньяка. Он просил побыть с семьей

В Казани в зале суда арестовали Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин. В народе его прозвали поволжским маньяком.

Ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. В суде Тагиров заявил, что никуда сбегать не собирается, и попросил судью посадить его под домашний арест, чтобы на время следственных действий побыть с семьей. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2021 года.

Предполагаемого поволжского маньяка следователи разыскивали несколько лет. За его поимку была объявлена награда в размере трех миллионов рублей. Во вторник, 1 декабря, в Казани был задержан 38-летний Радик Тагиров, подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин из 12 регионов России. Преступления совершались с 2011 по 2012 год. Его удалось найти по ДНК-тестам. Мужчина был судим за хранение оружия и кражу в 2005 и 2009 годах.

По предварительным данным, мужчина входил в доверие к женщинам под видом социального работника, а потом их душил.