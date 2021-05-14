Защита потерпевшей попросила следствие закрыть уголовное дело против блогера Била, устроившего крупное ДТП в центре Москвы. Об этом «360» заявил адвокат семьи Артемовых Андрей Князев.

«Ходатайство о прекращении дела подали мы. <…> Теперь это вопрос компетенции следователя», — рассказал юрист.

Собеседник отметил, что если следователь откажет в удовлетворении ходатайства, то расследование продолжится, а дело направят в суд. По его словам, максимальное наказание, которое может получить Бил, — это один год лишения свободы. Князев подчеркнул, что блогер в полной мере компенсировал ущерб здоровью и моральный вред, однако впереди еще долгое лечение, поэтому стороны еще вернутся к этому вопросу.

Ранее муж пострадавшей в аварии Марии Артемовой Константин сообщил, что Бил начал им помогать.

«Во всяком случае слово он свое держит, за что ему уважение. Огромную часть проблем он с меня снял», — поделился с «360» мужчина.

Позавчера Артемовой сделали третью операцию — ей вставили в ногу титановую спицу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, испытывает сильные боли и отходит от наркоза.

1 апреля Эдвард Билл за рулем Audi на скорости выскочил на встречку на Новинском бульваре в центре Москвы и врезался в Volkswagen, которым управляла Мария Артемова. С тяжелыми травмами женщину отвезли в реанимацию. Против Била завели уголовное дело. Суд запретил пранкеру определенные действия.