Муж пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом рассказал о помощи со стороны блогера

Блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП на Садовом кольце 1 апреля, начал помогать пострадавшей в аварии Марии Артемовой. Об этом «360» рассказал ее муж Константин.

«Нормально помогает. Начал помогать. Не могу я вам больше ничего сказать, следствие идет. <…> Во всяком случае слово он свое держит, за что ему уважение. Огромную часть проблем он с меня снял. Дышать стало легче. <…> Это (выплата компенсации — прим. ред.) долгий процесс. Нас операции будут преследовать еще долго», — поделился собеседник.

Константин добавил, что после третьей операции его жена испытывает сильные боли. По его словам, она «вся изрезана и исколота» и смотреть на нее тяжело. Мужчина отметил, что титановую спицу, которую врачи вставили в ногу Марии позавчера, будут вытаскивать через полтора года.

Ранее адвокат Артемовых Андрей Князев рассказал, что Марию снова прооперировали. Юрист отметил, что пока она находится в тяжелом состоянии и приходит в себя.

1 апреля блогер Эдвард Бил за рулем Audi вылетел на встречку на Садовом кольце, в районе Смоленской площади, и врезался в Volkswagen. Этой машиной управляла Мария Артемова. Она получила тяжелые травмы. Против Била завели уголовное дело. Суд отпустил пранкера с запретом определенных действий.