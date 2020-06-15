Посол США Салливан заявил, что разъярен приговором Полу Уилану

Посол США в России Джон Салливан заявил, что «разочарован и разъярен» приговором Полу Уилану, признанному виновным в шпионаже. Американца посадили на 16 лет.

Салливан приезжал на заседание суда, а после его окончания рассказал журналистам о своих эмоциях. Он также заявил, что «никаких свидетельств, доказывающих вину Уилана, в суде представлено не было», передает «Интерфакс».

Посол пообещал, что продолжит добиваться правосудия в адрес Уилана, а не его обмена. Салливан отметил, что обвинительный приговор ухудшит отношения двух стран.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года после того, как ему передали флеш-карту со списком сотрудников спецслужб. Американец заявил, что получил флешку от друга и думал, что на ней фотографии с их совместного отдыха в Сергиевом Посаде.

Прокурор просил для Уилана 18 лет колонии строгого режима. По его мнению, вина подсудимого полностью доказана. Защита Уилана и он сам настаивали на его невиновности.

После оглашения приговора адвокат пообещал, что они будут его обжаловать.