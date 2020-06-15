Американца Пола Уилана признали виновным в шпионаже и отправили в российскую колонию. Но его адвокат заявил, что будет добиваться помилования или хотя бы обмена. Это может случиться после обжалования приговора.

«Служба внешней разведки ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — процитировало слова адвоката Владимира Жеребенкова РИА «Новости».

Накануне Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Он свою вину так и не признал. Защита Уилана заявила, что будет обжаловать приговор.

Уилана задержали еще в декабре 2018 года. Мужчина приехал на свадьбу друга. Во время этой поездки он получил флешку с данными, которые признали государственной тайной. Сам Уилан заявил, что не знал об этом, а носитель передал ему старый приятель, заявив, что там фотографии с совместной поездки. Защита настаивает на том, что мужчину просто подставили.