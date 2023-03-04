Мир 04 марта 2023, 23:20 Число погибших при землетрясениях в Турции приблизилось к 46 тысячам МВД Турции: число жертв землетрясений возросло до 45 968 РИА «Новости»

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что число жертв землетрясений в Турции уже приблизилось к 46 тысячам человек. В интервью телеканалу ТРТ он отметил, что с момента первого землетрясения произошло уже более 13 тысяч повторных толчков.

«Число жертв возросло до 45 968. Из них 4 267 — это граждане Сирии», — сообщил глава турецкого МВД.

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Обрушилось 26 300 зданий, на месте обрушения проводились поисково-спасательные работы.

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Землетрясения в Турции произошли рано утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны. Всего же подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 10 провинциях. Из соседних стран больше всего пострадала Сирия. Там жертвами стихии стали 1,4 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что 4 марта в Турции зафиксировали новое землетрясение. Его эпицентр находился в шести километрах к северо-западу от города Челикхан в провинции Адыяман в юго-восточной Турции.