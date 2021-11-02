После падения трех человек в кипяток в Новосибирске завели уголовное дело

Следственный комитет открыл уголовное дело о халатности, которая привела к гибели человека. Речь идет о случае, когда трое мужчин упали в кипяток при обрушении перекрытий в подвале лицея в Новосибирске.

Открыто уголовное дело о халатности должностного лица, чьи действия по неосторожности повлекли причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Новосибирской области.

Утром 1 ноября школьный слесарь и двое сотрудников теплосетевого подразделения СГК проводили обследование теплового узла в подвале лицея № 12 в Новосибирске. Бетонная плита в какой-то момент под ними провалилась, люди упали в кипяток. С тяжелыми ожогами их доставили в больницу. Один из них позже скончался. РИА «Новости» написало, что погибший — слесарь теплосетевого подразделения СГК.

В скором времени правоохранители проведут необходимые экспертизы. Следователи устанавливают причины случившегося, а также условия, которые способствовали ЧП. Расследование уголовного дела продолжается.