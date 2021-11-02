Один из упавших в яму с кипятком в лицее Новосибирска скончался

В Новосибирске умер один из трех человек, пострадавших при падении в яму с кипятком в лицее № 12. Об этом со ссылкой на областную клиническую больницу сообщил ТАСС.

Сколько лет погибшему мужчине, в медучреждении не уточнили. Остальные двое остаются в реанимации.

Местный филиал «Сибирской генерирующей компании» сообщил РИА «Новости», что погибший — слесарь. Как и двое других рабочих, он получил ожоги. Семье и близким принесли соболезнования. В компании пообещали, что родственникам усопшего окажут помощь и поддержку. В СГК также ждут результатов расследования.

Три новосибирца упали в кипящую яму в лицее № 12 утром в понедельник. По данным СГК, пострадали два их сотрудника и лицейский слесарь, которые проверяли работу теплового узла в учебном учреждении. Пол провалился во время обследования. Все трое в тяжелом состоянии были доставлены в больницы. Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту произошедшего. По одной из версий, при прорыве трубы вода могла подмыть бетонную плиту, на которой стояли рабочие.